'Umarım 2021’de bu virüsten kurtuluruz'

Spor mağazalarını dolaşıp alışverişe koyulan Saruhan Hünel, kendisini görüntüleyen gazeteciler ile kısa süre sohbet etti.

Hünel, "Düzenli beslenip spor yapıyorum. Onun dışında gelen projeleri okuyorum" dedi. Sohbetine yeni yıl mesajı da ekleyen Hünel, "Yeni yılın öncelikle herkese sağlık getirmesini diliyorum. Umarım 2021’de bu virüsten kurtulup eski normal hayatımıza döneriz" şeklinde konuştu.