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HaberlerMagazin Haberleri Ümit Erdim: Her şey yolunda
16.10.2020 - 13:27 |

Ümit Erdim: Her şey yolunda

Oyuncu Ümit Erdim, önceki gün eşi Seda Erdim ile birlikte İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.

Ümit Erdim: Her şey yolunda
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Akşam saatlerinde Markalar Sokağı'nda el ele görüntülenen Ümit-Seda Erdim çifti, gazeteciler ile ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi. "Çok şükür her şey yolunda gidiyor" diyen oyuncu, "Kalabalığa pek fazla girmemeye çalışıyoruz, onun için akşam saatini tercih ettik. Zaten sadece yemek yiyip evimize gideceğiz" dedi.

Markalar Sokağı'nda bulunan La Petite Maison Restaurant'da geçen Erdim çifti, romantik bir akşam yemeği yedikten sonra AVM'den ayrıldı.

Magazin Haberleri Bülteni (16 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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