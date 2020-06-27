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27.06.2020 - 09:19 |

Ümit Erdim pilot oluyor!

Oyuncu Ümit Erdim, Dalaman’daki True Course Flight Academy’de aldığı pilotluk eğitimine devam ediyor.

Ümit Erdim pilot oluyor!
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Ümit Erdim, pilotluk eğitiminin ikinci aşamasına geçti: Teorik bilgi sınavında Türkiye 6’ncısı oldum. 45 saatlik uçuş eğitiminin de 6’ncı saatini bugün (dün) gerçekleştirdim. 13’üncü uçuşa yalnız çıkacağım.

“Eğitimim 1.5 sene daha sürecek” diyen Erdim, kariyerine pilot olarak devam etmeyi planlıyor: Bir havayolu şirketine girip çalışmak istiyorum. Olmazsa özel jet düşünüyorum. (Hürriyet)

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