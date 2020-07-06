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06.07.2020 - 18:42 |

Umudumuz Şaban ne zaman kaç yılında nerede çekildi? İşte Umudumuz Şaban oyuncuları ve konusu

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın başrolünü üstlendiği Umudumuz Şaban filmi, bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 1979 yılında İstanbul, İstinye taraftarında çekildi. İşte büyük bir kahkaha tufanına sahne olacak Umudumuz Şaban'ın konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili bilgiler...

Umudumuz Şaban ne zaman kaç yılında nerede çekildi? İşte Umudumuz Şaban oyuncuları ve konusu
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Umudumuz Şaban bu akşam televizyonda izleyicilerle buluşacak. Yıllar önce izleyiciyle buluşan ve Kartal Tibet'in yönettiği Umudumuz Şaban filminin oyuncuları araştırılıyor...

UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİ KONUSU NE?

Arkadaşları tarafından Ringo adıyla çağrılan Şaban (Kemal Sunal), İstanbul'da ölen amcasının ona bıraktığı kahvehaneyi devralmak üzere İstanbul'a gelir. Kahvenin bulunduğu mahalleye büyük bir site yapmak isteyen Muhteşem adlı bir müteahhit, mahallenin kabadayısını öldürür. Cinayet Şaban'ın üzerine kalırken Şaban, halk tarafından kahraman ilan edilir. Artık mahallelinin umudu odur.

UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal – Ringo Şaban

Serpil Nur – Canan

Turgut Özatay – Muhteşem Halkakul

Muhteşem Durukan – Oduncu

Hasan Alpay İzer – Muhtar Yaşar

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