Umudumuz Şaban ne zaman kaç yılında nerede çekildi? İşte Umudumuz Şaban oyuncuları ve konusu

Umudumuz Şaban bu akşam televizyonda izleyicilerle buluşacak. Yıllar önce izleyiciyle buluşan ve Kartal Tibet'in yönettiği Umudumuz Şaban filminin oyuncuları araştırılıyor...



UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİ KONUSU NE?



Arkadaşları tarafından Ringo adıyla çağrılan Şaban (Kemal Sunal), İstanbul'da ölen amcasının ona bıraktığı kahvehaneyi devralmak üzere İstanbul'a gelir. Kahvenin bulunduğu mahalleye büyük bir site yapmak isteyen Muhteşem adlı bir müteahhit, mahallenin kabadayısını öldürür. Cinayet Şaban'ın üzerine kalırken Şaban, halk tarafından kahraman ilan edilir. Artık mahallelinin umudu odur.

UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI



Kemal Sunal – Ringo Şaban



Serpil Nur – Canan



Turgut Özatay – Muhteşem Halkakul



Muhteşem Durukan – Oduncu



Hasan Alpay İzer – Muhtar Yaşar