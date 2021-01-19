Umut Akyürek babasını kaybetti

Sanatçı Umut Akyürek'in babası Gündüz Akyürek, 75 yaşında vefat etti. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Akyürek, "Ahh benim garip babam acıların dindi. Yattığın yer incitmesin... Mekanın cennet olsun koca Arnavut'um. Allah rızası için babacığım ve cümle ölmüşlerimize Fatiha_ı Şerîf okumanızı istirhâm ederim" ifadelerini kullandı.

Umut Akyürek'e sevenleri başsağlığında bulundu. Uzun zamandır tedavi gören Gündüz Akyürek hastalığa yenik düştü. 75 yaşında hayatını kaybeden Akyürek bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Akyürek'in cenazesi, bugün ikindi namazında Sapanca Yanık Camii’den kaldırılacak.