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20.08.2020 - 07:57 | | MESUT YILMAZ

Umut Evirgen'in salaş tarzı dikkat çekti

Bir süredir Melisa Şenolsun ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Umut Evirgen, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Alışveriş merkezini gezen işletmecinin salaş tarzı gözlerden kaçmadı.

Umut Evirgen'in salaş tarzı dikkat çekti
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Melisa Şenolsun ile yeni bir aşka yelken açan Umut Evirgen, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntüledi. Doktor sonrası Avm'de gezen işletmecinin salaş tarzı dikkat çekti.

Şapkası ve pembe terlikleriyle gülümseyerek yürüyen Evirgen, basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

Umut Evirgenin salaş tarzı dikkat çekti

Oyuncu Tuba Büyüküstün'den ayrılan işletmeci Umut Evirgen, yeni sevgilisi Melisa Şenolsun ile yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz hafta da ilk kez birlikte görülen çiçeği burnunda çift, utangaç tavırlar sergilemişti.

Aracın camını açarak muhabirlere selam veren Evirgen, "Arkadaşlar başka zaman konuşalım, burası evimin önü. Hepinize teşekkür ederiz, biz iyiyiz" diyerek eve girmişti.

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