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09.09.2020 - 07:00 |

Umutlu sezon

Kanal D yepyeni bir sezona başladı. ‘Hayata Umutla Bak’ şarkısı eşliğinde ekrana gelen tanıtım filmi, büyük beğeni topladı

Umutlu sezon
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Kanal D, yeni sezonuna “Merhaba” dedi. Film tadında bir tanıtım, izleyicilerle buluştu. ‘Hekimoğlu’, ‘Arka Sokaklar’, ‘Sadakatsiz’, ‘Yeni Hayat’, ‘Çatı Katı Aşk’ dizileri, ‘Magazin D’, ‘Gelinim Mutfakta’, ‘2. Sayfa’, ‘Neler Oluyor Hayatta’, ‘Çok Güzel Hareketler 2’ programları, gündemin nabzını tutan Ana Haber ve daha fazlası seyirciyi bekliyor.

Tanıtım filminin rap tarzındaki müziği de ilgi gördü. Murat Evgin ile Ayben’in yaptığı ‘Hayata Umutla Bak’ şarkısını, iki sanatçı birlikte seslendirdi. Eserin müziği Evgin’e, sözleri ise Vedat Tülek, Mevlüt İlker Türker ve Ayben’e ait... Kanal D, “Gözlerini aç, hayata umutla bak, yepyeni bir yolculuk bekliyor seni” sözleriyle bu sezonki rotasını belirledi.

Başrolünde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un yer aldığı ‘Sadakatsiz’ dizisinin afişi yayınlandı. Psikolojik gerilim türündeki yapım, kocasının onu aldattığını düşünen bir kadının hikayesini ele alıyor.

Tuğba Ekinci: Bu ülkeye daha iyisi gelmeyecekSon şarkısını duyurmak için sosyal medyadan kalça fotoğrafı paylaşan Tuğba Ekinci, son olarak bikinili videosunu yayınladı. Ekinci, ""Bu ülkeye daha iyisi gelmeyecek. Varsa daha iyisi gösterin” ifadelerini kullandı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

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