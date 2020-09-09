Umutlu sezon

Kanal D, yeni sezonuna “Merhaba” dedi. Film tadında bir tanıtım, izleyicilerle buluştu. ‘Hekimoğlu’, ‘Arka Sokaklar’, ‘Sadakatsiz’, ‘Yeni Hayat’, ‘Çatı Katı Aşk’ dizileri, ‘Magazin D’, ‘Gelinim Mutfakta’, ‘2. Sayfa’, ‘Neler Oluyor Hayatta’, ‘Çok Güzel Hareketler 2’ programları, gündemin nabzını tutan Ana Haber ve daha fazlası seyirciyi bekliyor.

Tanıtım filminin rap tarzındaki müziği de ilgi gördü. Murat Evgin ile Ayben’in yaptığı ‘Hayata Umutla Bak’ şarkısını, iki sanatçı birlikte seslendirdi. Eserin müziği Evgin’e, sözleri ise Vedat Tülek, Mevlüt İlker Türker ve Ayben’e ait... Kanal D, “Gözlerini aç, hayata umutla bak, yepyeni bir yolculuk bekliyor seni” sözleriyle bu sezonki rotasını belirledi.

Başrolünde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un yer aldığı ‘Sadakatsiz’ dizisinin afişi yayınlandı. Psikolojik gerilim türündeki yapım, kocasının onu aldattığını düşünen bir kadının hikayesini ele alıyor.