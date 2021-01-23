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23.01.2021 - 14:51 |

Ünlü görüntü yönetmeni Ali Utku hayatını kaybetti

'Melekler Evi', 'Karşılaşma', 'Masumiyet' ve 'Yazgı' gibi Türk sinemasının iddialı filmlerinin görüntü yönetmenliğini üstlenen Ali Utku, 61 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü görüntü yönetmeni Ali Utku hayatını kaybetti
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Türk sinemasının usta görüntü yönetmenlerinden Ali Utku, hayata gözlerini yumdu. Uzun bir süredir kanserle mücadele eden 61 yaşındaki Ali Utku,  bir çok ödülün de sahibi olmuştu.

Utku, 7 Nisan 1960 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Sinemaya ilk adım atiği film ise 1971 yapımı 'Kartallar' oldu. Utku, bu filmde oyunculuğun ardından kamera asistanlığına geçiş yaptı. Görüntü yönetmenliğine terfi eden Utku, ilk görüntü yönetmenliğini 1977 yapımı 'Ateş Parçası' filminde gerçekleştirdi.

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