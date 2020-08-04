Ünlü modelin dayak iddiası

DarIa Kyryliuk ve üç kadın arkadaşı, iddiaya göre İzmir-Çeşme’de bir beach’in güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğrayıp, darp edildi. Ukraynalı model, maruz kaldığı şiddeti gösteren fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, üç dilde duyurdu. Sebebi belirlenemeyen olayda, aldığı darbelerle yüzünde morluklar ve kanama meydana gelen Kyryliuk, “Sessiz kalmak istemiyorum. Dördümüzün yüzüne yumruk atıldı. Polise ayrıntılı raporlar verdik” dedi.

Model ve arkadaşı Mansoor Saeed Saif Jabr Alsuwaidi’nın şikayeti üzerine, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Kyryliuk’un ismini verdiği kişinin, mekanın güvenlik müdürü Kadir K. olduğunu belirleyen polis, şahsa telefonla ulaştığında, şehir dışında olduğu bilgisini aldı. Soruşturma sürerken, beach club’dan yapılan açıklamada ise iddialar kabul edilmezken, modelin Instagram paylaşımındaki yaralanmada işletmenin güvenliğinin dahil olmadığı da savunuldu.

Bir Twitter kullanıcısı arkadaşının yaşananlara yakından tanık olduğunu söyleyerek, “İki grup kavga etmiş. Daria, tertemiz bir yüzle mekandan ayrılıp, gitmiş.

Grup tekrar kavga etmiş” yorumunda bulundu.

‘Saldırıyı kınıyorum’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da olayla ilgili Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kâr kalmayacağını hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.