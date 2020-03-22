22.03.2020 - 07:00 |
Ünlüler mama yaptı
Cemiyet hayatının renkli simaları, Ece Vahapoğlu moderatörlüğünde, mutfak cihazları markası Thermomix’in ‘Bebekler İçin Sağlıklı Beslenme’ kitabının tanıtımına katıldı.
Etkinlikteki mama yarışması renkli anlara sahne olurken, konuklar kitabın yazarları Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Namdar Çelikkan ve Uzman Diyetisyen Çağatay Demir’e merak ettiklerini sordu. Kanyon’daki Vorwerk Satış Noktası’ndaki organizasyonda; Şebnem Özinal, Özge Argüder ve Seda Vardar yer aldı.