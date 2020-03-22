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22.03.2020 - 07:00 |

Ünlüler mama yaptı

Cemiyet hayatının renkli simaları, Ece Vahapoğlu moderatörlüğünde, mutfak cihazları markası Thermomix’in ‘Bebekler İçin Sağlıklı Beslenme’ kitabının tanıtımına katıldı.

Ünlüler mama yaptı

Etkinlikteki mama yarışması renkli anlara sahne olurken, konuklar kitabın yazarları Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Namdar Çelikkan ve Uzman Diyetisyen Çağatay Demir’e merak ettiklerini sordu. Kanyon’daki Vorwerk Satış Noktası’ndaki organizasyonda; Şebnem Özinal, Özge Argüder ve Seda Vardar yer aldı.

 

Derya Uluğ tuvalet kağıdı sektirdi!Şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile dikkat çekti. Uluğ, tuvalet kağıdını top gibi sektirdiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.
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Cadde Yazarları

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