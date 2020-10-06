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06.10.2020 - 07:00 |

Ünlülerden çağrı

Ünlü isimler, Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde ‘İlk Günden Sorumluluk’ çağrısına destek vererek, hayvan sahiplenmenin önemine vurgu yaptı.

Ünlülerden çağrı
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Öykü Karayel, Meriç Aral ve Berk Atan, ‘Hayvanlar için daha iyi bir dünya’ amacıyla çalışmalarını sürdüren Royal Canin’in, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde ‘İlk Günden Sorumluluk’ çağrısına destek verdi.

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Oyuncular, hayvan sahiplenmenin önemini vurgulayan farkındalık kampanyası için Muhsin Akgün’ün objektifinin karşısına geçti.

Pek çok ünlü isim ve influencer da, dijital kanallardan yaptıkları sorumlu hayvan sahipliğine yönelik paylaşımlarıyla kampanyaya farkındalık desteğinde bulundu. Şirket, www.royalcanin.com/tr internet adresinden hayvan sahiplenmek isteyenler için ücretsiz rehberlik danışmanlığı veriyor.

Ünlülerden çağrı

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