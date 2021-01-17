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17.01.2021 - 15:47 |

Ünlülerin kar heyecanı

İstanbul'da etkili olan kar yağışını büyük bir mutlulukla karşılayan televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Ünlülerin kar heyecanı
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Ünlülerin 2021 kar fotoğrafları sosyal medyaya damga vurdu. Demet Akalın, Hande Erçel, Sinem Kobal ve daha birçok isim kar heyecanını fotoğraflarıyla anlattı. Çocuklarıyla ve ailesiyle birbirinden farklı fotoğraflar paylaşan ünlüler takipçilerinden tam not aldı. Bazıları şıklığından taviz vermedi bazıları da en doğal hâlini paylaştı. İşte ünlülerin 2021 kar fotoğrafları...

BERFU YENENLER:
Kuzey'in karla ilk tanışması... Şapkalarımız da çok güzel ayrıca, aksi iddia edilmesin.

Ünlülerin kar heyecanı

MÜGE BOZ:
Kar gören masum köylü.

Ünlülerin kar heyecanı

ÖZLEM ADA ŞAHİN:
Karlı bir sabaha uyandık. Benim minik Elsa'lar aşırı mutlular.

Ünlülerin kar heyecanı

YASEMİN ŞEFKATLİ: 
Yüzüme kar topu yemeden 5 dk önce...

Ünlülerin kar heyecanı

ALEYNA TİLKİ:
Aaa, bahçemde bir sürü kar var.

Ünlülerin kar heyecanı

İDO TATLISES:
Sen çek çek...

Ünlülerin kar heyecanı

HANDE ERÇEL:
Sev, yaşa, şükret, kar ye.

Ünlülerin kar heyecanı

FAHRİYE EVCEN:
Karla ilk tanışma

Ünlülerin kar heyecanı

CANSU TOSUN:
İyi haberlerim var; kışın kar yağar.

Ünlülerin kar heyecanı

Sinem Kobal da kardan adam emojisiyle bu pozunu paylaştı.

Ünlülerin kar heyecanı

17 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni17 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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