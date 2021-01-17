Ünlülerin kar heyecanı

Ünlülerin 2021 kar fotoğrafları sosyal medyaya damga vurdu. Demet Akalın, Hande Erçel, Sinem Kobal ve daha birçok isim kar heyecanını fotoğraflarıyla anlattı. Çocuklarıyla ve ailesiyle birbirinden farklı fotoğraflar paylaşan ünlüler takipçilerinden tam not aldı. Bazıları şıklığından taviz vermedi bazıları da en doğal hâlini paylaştı. İşte ünlülerin 2021 kar fotoğrafları...

BERFU YENENLER:

Kuzey'in karla ilk tanışması... Şapkalarımız da çok güzel ayrıca, aksi iddia edilmesin.

MÜGE BOZ:

Kar gören masum köylü.

ÖZLEM ADA ŞAHİN:

Karlı bir sabaha uyandık. Benim minik Elsa'lar aşırı mutlular.

YASEMİN ŞEFKATLİ:

Yüzüme kar topu yemeden 5 dk önce...

ALEYNA TİLKİ:

Aaa, bahçemde bir sürü kar var.

İDO TATLISES:

Sen çek çek...

HANDE ERÇEL:

Sev, yaşa, şükret, kar ye.

FAHRİYE EVCEN:

Karla ilk tanışma

CANSU TOSUN:

İyi haberlerim var; kışın kar yağar.

Sinem Kobal da kardan adam emojisiyle bu pozunu paylaştı.