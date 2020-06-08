08.06.2020 - 07:00 | | SERCAN KISMET
Üretip dağıttı
Candan Erçetin’in, karantina dönemini geçirdiği Lüleburgaz’daki çiftliğinde insanlara yardım ettiği ortaya çıktı.
Candan Erçetin’in, karantina dönemini geçirdiği Lüleburgaz’daki çiftliğinde insanlara yardım ettiği ortaya çıktı. Sanatçı; domates, elma, ıspanak, enginar ve salatalık gibi ürettiği sebze-meyveleri çevresindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Erçetin, ayrıca YouTube kanalında haftada bir yemek yapıp, tarifini izleyicileriyle paylaşmaya hazırlanıyor.