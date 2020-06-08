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08.06.2020 - 07:00 | | SERCAN KISMET

Üretip dağıttı

Candan Erçetin’in, karantina dönemini geçirdiği Lüleburgaz’daki çiftliğinde insanlara yardım ettiği ortaya çıktı.

Üretip dağıttı
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Candan Erçetin’in, karantina dönemini geçirdiği Lüleburgaz’daki çiftliğinde insanlara yardım ettiği ortaya çıktı. Sanatçı; domates, elma, ıspanak, enginar ve salatalık gibi ürettiği sebze-meyveleri çevresindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Erçetin, ayrıca YouTube kanalında haftada bir yemek yapıp, tarifini izleyicileriyle paylaşmaya hazırlanıyor.

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