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HaberlerMagazin Haberleri Usta oyuncu Ayşe Kökçü: Ayıptır, bu ne bencillik!
17.03.2020 - 15:38 |

Usta oyuncu Ayşe Kökçü: Ayıptır, bu ne bencillik!

Ayşe Kökçü, corona virüsün ülkemizde de görülmesinin ardından düşünmeden alışveriş yapanlara, sosyal medya hesabından isyan etti.

Usta oyuncu Ayşe Kökçü: Ayıptır, bu ne bencillik!

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan usta oyuncu, "Yurttaş olarak, bir sanatçı olarak bu videoyu çekme gereği duydum. Dışarı çıktım hava almak için hiçbir şey yok sağda solda… Herkes talan etmiş! Ayıptır bu ne bencilliktir, bu ne egoizmdir? Çoluğu çocuğu, ihtiyacı, hastası olan var. Herkes corona virüsü değil başka hastalıkları olan insanlar da var. Zor durumda olan insanlar da var. Gün kendinizi düşünme günü değil! Biraz da etrafı düşünme günü. Ne olur her yeri talan etmeyi bırakalım. Makarnalara, tuvalet kağıtlarına saldırmayı bırakalım. Biraz kendimize ülkemize dönelim, düşünelim" dedi.

Usta oyuncu Ayşe Kökçü: Ayıptır, bu ne bencillik

İrem Sak'tan tepki çeken corona virüs videosuTedbir amaçlı evden çıkamayan oyuncu İrem Sak, çektiği video ile yapılabilecek aktiviteleri esprili bir dille sıraladı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

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