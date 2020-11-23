Ustaya saygı

Türk modasının duayenlerinden ve Haute-Couture’ü en iyi temsil eden modacılardan Vural Gökçaylı, geçtiğimiz hafta düzenlenen bir törende ‘Yılın En İyi Ustası’ ödülünü aldı. Çalışmalarını Maçka Bronz Sokak’taki atölyesinde cemiyet hayatından pek çok kişinin kıyafetlerine imza atarak sürdüren Gökçaylı’nın, Fişekhane’de gerçekleşen törende yanında eşi Meral Gökçaylı ve sağ kolu Yeşim Çırakoğlu da vardı.