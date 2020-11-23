MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ustaya saygı
23.11.2020 - 07:00 |

Ustaya saygı

Türk modasının duayenlerinden ve Haute-Couture’ü en iyi temsil eden modacılardan Vural Gökçaylı, geçtiğimiz hafta düzenlenen bir törende ‘Yılın En İyi Ustası’ ödülünü aldı.

Ustaya saygı
ABONE OL

Türk modasının duayenlerinden ve Haute-Couture’ü en iyi temsil eden modacılardan Vural Gökçaylı, geçtiğimiz hafta düzenlenen bir törende ‘Yılın En İyi Ustası’ ödülünü aldı. Çalışmalarını Maçka Bronz Sokak’taki atölyesinde cemiyet hayatından pek çok kişinin kıyafetlerine imza atarak sürdüren Gökçaylı’nın, Fişekhane’de gerçekleşen törende yanında eşi Meral Gökçaylı ve sağ kolu Yeşim Çırakoğlu da vardı.

22 Kasım 2020 Magazin Haberleri Bülteni22 Kasım 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rekor kırdılar

Rekor kırdılar

İyi ki doğdun Cefi!

İyi ki doğdun Cefi!

Yeni yıla hazırlık

Yeni yıla hazırlık

Berlin yolcusu

Berlin yolcusu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet