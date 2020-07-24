Utangaç Nazlı Kayı

Sevgilisi Hacı Sabancı'ya ait özel araçla AVM'ye Nazlı Kayı, dünyaca ünlü mağazaları gezdi.

Utangaç hali ile objektiflerden kaçan Nazlı Hanım, daha sonra arkadaşları ile buluştu. La Petite Maison Restaurant'a geçen Nazlı Kay, dostları ile akşam yemeği yedi.