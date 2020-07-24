24.07.2020 - 13:39 |
Utangaç Nazlı Kayı
İş insanı Hacı Sabancı'nın sevgilisi Nazlı Kayı, geçtiğimiz gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.
Sevgilisi Hacı Sabancı'ya ait özel araçla AVM'ye Nazlı Kayı, dünyaca ünlü mağazaları gezdi.
Utangaç hali ile objektiflerden kaçan Nazlı Hanım, daha sonra arkadaşları ile buluştu. La Petite Maison Restaurant'a geçen Nazlı Kay, dostları ile akşam yemeği yedi.
Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.