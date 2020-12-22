Uyanış Büyük Selçuklu 14. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Büyük Selçuklu dizisi 13. bölüm detayları...

TRT 1'de yayımlanan Uyanış Büyük Selçuklu'da Arslantaş'ın hayatı tehlikededir. Çünkü etrafı Batıniler tarafından çevrilmiştir. Nizamülmülk'ün başına gelenler ise akıbetini sorgulatmaya başladı. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?

13. BÖLÜM ÖZETİ

Sabbah’ın kurduğu tertip yüzünden zihni bulanan Arslantaş, Nizamülmülk’e ölümcül bir yara vermiş, etrafları Batuniler tarafından sarılmıştı. Diğer taraftan Şelemzar’da büyük bir patlama olmuştu. Melikşah’ın Şelemzar’da tuttuğu çeliklerin bulunduğu ambar da dâhil olmak üzere birçok kritik yer telafi edilemez hasar alacaktır.

Öte yandan Melikşah, Şelemzar’daki büyük patlamada parmağı olduğunu anladığı Andreas için Konstantiniyye’ye bir ültimatom gönderir. Bizans imparatorundan aralarındaki barışın sürebilmesi için Andreas’ın ölümle cezalandırılmasını ister.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI