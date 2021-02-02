Uyanış Büyük Selçuklu 19. bölüm izle! Uyanış Büyük Selçuklu 20. bölüm fragmanı...

Uyanış Büyük Selçuklu 20. yeni bölüm fragmanı sorgulanıyor. Son bölüm ardından izleyiciler, yeni bölümde neler olacağını merak etmeye başladı. Sencer, babasının intikamı için yollara düşer ve Melikşah da aldığı yaranın acısı içindedir. Oyuncuları ve konusuyla pazartesi akşamlarının rekorlar kıran dizisi Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı haberimizde.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan Sabbah, Rüstem, Behram ve nice fedaisinin ölümünden sorumlu tuttuğu Sencer’den intikam almak için onu bir pusuya çekmişti. Sencer’i bu pusudan kurtarmak için son anda yetişen Melikşah, Sabbah’ın bir tertibi neticesinde zehirlenmiş ve bu zehrin tesiriyle yere yığılmıştı. Sencer, Melikşah’ın canına zeval gelmesin diye kendisini siper etmişti. Sencer, Melikşah’ı Faysal ve Sabbah’tan koruyabilecek midir? Onları bu müşkül vaziyetten kim kurtaracaktır? Öte yandan hamile kalarak Zübeyde ile olan yarışında bir koz elde etmeyi başaran Terken, daha da güçlenebilmek adına Tacülmülk’ü Nizamülmülk ve Zübeyde’ye karşı yeni ittifaklar bulması yönünde uyarmıştır. Bunun neticesinde Tacülmülk hangi tehlikeli düşmanla işbirliği yapmanın eşiğine gelecektir? Göze girebilmek için girişeceği hangi eylem kendisini zora sokacaktır? Diğer taraftan sarayda görev yaptığı yıllarda Selçuklu’nun birçok gizli belgesini kaçırmayı başarmış olan Hasan Sabbah, bu gizli belgeleri Selçuklu’yu yıkmak için harekete geçmiş olan Haçlı kontlarına ve Selçuklu topraklarında dehşet saçan Markus’a teslim edebilecek midir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 20. BÖLÜM ÖN İZLEME

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 19. SON BÖLÜM İZLE...