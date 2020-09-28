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28.09.2020 - 10:35 |

'Uyanış: Büyük Selçuklu' başlıyor

TRT’nin yeni sezon dizilerinden 'Uyanış: Büyük Selçuklu', bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

'Uyanış: Büyük Selçuklu' başlıyor
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Eşsiz bir medeniyetin inşa edildiği dönemi yansıtan “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisi; oyuncuları, kostümleri, tarihsel mekanları ve hikayesiyle dikkat çekiyor.

Yapımcılığını Emre Konuk’un üstlendiği, Sedat İnci’nin yönettiği, Serdar Özönalan ile Emre Konuk’un senaristliğini yaptığı dizinin, oyuncu kadrosunda ise; Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe yer alıyor.

Kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın öyküsü olan; Nizamülmülk, İmam Gazali, Ömer Hayyam, haşhaşiler, Hasan Sabbah ve Fatımileri’nde işleneyeceği dizide Sultan Melikşah ve Ahmed Sencer döneminin büyük ve ihtişamlı hikayesi ekranlara geliyor.

'Uyanış: Büyük Selçuklu' bu akşam saat 20:00'de TRT1 ekranlarında olacak.

Ali Sürmeli'nin sağlık durumu ile ilgili oğlundan açıklama geldiEvinde rahatsızlanarak beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen usta oyuncu Ali Sürmeli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama oğlu Eren Sürmeli'den geldi. Usta oyuncunun başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Eren Sürmeli, "Kötü bir durum yok. Şimdi yavaştan uyandırmaya başlamışlar. Hayati tehlikesi yok" dedi.
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Cadde Yazarları

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