'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisine yeni oyuncu

Yapımcılığını ve genel yönetmenliğini Emre Konuk’un üstlendiği, senaryosunu ise Serdar Özönalan ile birlikte yine Emre Konuk’un kaleme aldığı 'Uyanış: Büyük Selçuklu' her hafta pazartesi akşamı TRT 1’de yayınlanıyor.

'Uyanış: Büyük Selçuklu'nun 11 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümü itibariyle Sezin Akbaşoğulları izleyicilerle buluşacak.

Akbaşoğulları’nın canlandırdığı Zübeyde’nin saraya gelişi çok konuşulacak. Özellikle Melikşah (Buğra Gülsoy) ve Terken Hatun (Hatice Şendil) ile ilk karşılaşma anının heyecanla bekleneceği dizide Zübeyde’nin saraydaki konumu ve kimliği ile ilgili gerçek taşları yerinden oynatacak.