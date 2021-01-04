Uyanış Büyük Selçuklu Faysal tarihte kimdir? Faysal'ı oynayan İsmail Ege Şaşmaz nereli, kaç yaşında?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümlerinde Faysal karakteri seyirci tarafından merak konusu oldu. Zeki bir ajan olarak diziye dahil olan Faysal karakterini ise genç oyuncu İsmail Ege Şaşmaz oynuyor. İşte, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Faysal karakterini oynayan İsmail Ege Şaşmaz biyografisi...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU FAYSAL KİM?

Dizinin yeni bölümlerinde ekrana gelen Faysal karakteri, Batıni'nin lideri Hasan Sabbah'ın, Selçuklu devletine sızmak için gönderdiği casustur. Sabbah, Selçukluları içeriden böl-parçala-yok et politikası ile sona erdirme çabası içinde, bu planı hazırlamıştır. Bu amaçla, Selçukluları bitirmesi amacıyla en kurnaz ve zeki ajanlarından Faysal'ı aralarına yollar.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?

Şaşmaz, 25 Kasım 1993 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. İlk oyunculuk deneyimini, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro yarışmasında Acil Servis isimli oyun ile elde etti. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi mezunudur. Oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak adım attı.

Çeşitli reklam filmlerinde de yer alan oyuncu, 2015 yılında Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçti. 2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgar adlı karakteri canlandırdı. 2016 yılında FOX TV'de yayımlanan Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırdı. Aşk Yalanı Sever dizisinin yayından kaldırılmasıyla oyunculuğa ara verdi. Aşk Laftan Anlamaz dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2018 yılında Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Mehmet karakterini canlandırdı. 2020 yılından itibaren Fox TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı isimli dizide Kaan Karadağ adlı karaktere hayat vermiştir. Günümüzde yine 2020 yılında TRT 1'de yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu isimli dizide Faysal adlı karakteri canlandırmaktadır.