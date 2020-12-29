Uyanış Büyük Selçuklu Markus kimdir? Markus rolünü oynayan Kaan Taşaner kaç yaşında, nereli?

Maskus, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümlerine dahil oldu. TRT1 ekranlarında yayımlanan dizide Selçuklu 'ya karşı mücadele verecek olan Markus, Melikşah'ın düşmanıdır. Dizide Markus'u ise Kaan Taşaner oynuyor. Kaan Taşaner kimdir? Kaan Taşaner biyografisi, dizizleri...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU MARKUS KİMDİR?

Diziye dahil olan Markus'un tek amacı Türkler'i durdurmaktır. Romalı komutan Markus'un bu nedenle düşmanı ise Selçuklu hükümdarı Melikşah'tır. Markus'u ise Kaan Taşaner canlandırıyor.

Taşaner, 23 Nisan 1979 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalından mezun oldu. Oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta ilk ışık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı, televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı, takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devem etti, 2010 yılında Kanal D'de başlayan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, Erdoğan Yaşaran rolünü kabul etti, ve bu sayede, adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu.

2012 yılında Kanal D sitesinde yapılan bir ankette 2. En İyi Erkek Oyuncu seçilmiştir. Kuzey Güney adlı TV dizisinde Şeref Komiser rolünü canlandırmıştır. Oyuncu 2014 Aralık ayında TRT 1'de başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde "Gündoğdu" karakterini canlandırdı. 'Rengarenk' adlı dizide rol aldı. Oyuncu aynı zamanda tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'in oğludur.