Uyanış Büyük Selçuklu Sencer kimdir? Sencer'i oynayan Ekin Koç kaç yaşında, nereli?

Ahmed Sencer, gerçekte Melikşah'ın oğludur ve Horasan Selçuklu Sultanı olarak da bilinir. Sultan Sencer adıyla nam salmış olan Sencer Bey, Kuruluş Osman dizisiyle en çok araştırılanlar arasında bulunmayı başardı. Peki, Kuruluş Osman'ın Sencer'i Ekin Koç kimdir?

AHMED SENCER KİMDİR?

Ahmed Sencer veya Sultan Sencer ya da Muizzeddin Ahmed Sencer (d. 1086 - ö. 8 Mayıs 1157), 1097-1118 tarihleri arası Horasan Selçuklu Sultanı, 1118-1157 döneminde Büyük Selçuklu Sultanı. Babası Melikşah, annesi cariye kökenli Taceddin Seferiyye Hatun'dur. Sultan Ahmet Sencer, 8 Mayıs 1157'de hayatını kaybetti ve Merv'de bulunan türbesine gömüldü.

EKİN KOÇ KİMDİR?

Koç, 21 Haziran 1992 tarihinde Antalya’da dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitimine devam etti. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyuncu olarak ilk kez 2013'te Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizide yer aldı. Dizi 29.bölümde final yaptı. 2014 yılında Seyfi karakterini canlandırdığı Benim Adım Gültepe isimli dizinin de yayın hayatı kısa oldu. Dizi 8 bölüm sürdü. 2015'te Senden Bana Kalan filminde oynayarak ilk beyaz perde tecrübesini yaşadı.

Ekin Koç, Kurban Said'in yazmış olduğu Ali ve Nino eserinden uyarlanan Ali ve Nino filminde "Mehmed" karakterini canlandırmıştır. Kasım 2015'te Star TV'te yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde I. Ahmed karakterini canlandırmıştır. Ardından BluTV özel dizisi olan 7yüz dizisinin bir bölümünde Pınar Göktaş ile başrolü paylaştı. Kariyerine Hayat Sırları dizisi ile devam etti. Hazar Ergüçlü ile birlikte rol aldığı bu yapım da 11 bölüm sürdü. BluTV özel dizisi Bozkır’da Nuri Pamir isimli bir polisi canlandırmıştır. Yiğit Özşener ile başrolü paylaştığı bu yapımın ikinci sezonu bekleniyor. Dizinin ilk sezonu 10 bölümdür. 3.sinema filmi olan Bizim İçin Şampiyon filminde Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan ile başrolü paylaşmıştır. ABD'nin reyting rekortmeni dizilerden Succession dizisinin 9.bölümünde bir iş insanının Kadir isimli danışmanını canlandırdı.