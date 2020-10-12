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12.10.2020 - 07:00 |

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Asırlık Develi Restoranları’nın sahibi Arif Develi’den aldıkları bayrağı başarıyla taşıyan Nuri Develi, kariyeri kadar aile yaşantısıyla da takdir topluyor.

Uykudan önce...
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Asırlık Develi Restoranları’nın sahibi Arif Develi’den aldıkları bayrağı başarıyla taşıyan Nuri Develi, kariyeri kadar aile yaşantısıyla da takdir topluyor. Eşi Tuba Develi ve iki çocuğuyla mutluluğunu her fırsatta dile getiren genç iş insanının, küçük kızı Pera’ya hikaye okurken çekilen fotoğrafı, beğeni topladı.

 

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