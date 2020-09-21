21.09.2020 - 10:35 | | UMUT ÜNVER
Uyumları dikkat çekti
Galatasaray'ın eski futbolcusu Necati Ateş, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu İzmirli sosyetik güzel Nihan Erdil ile objektiflere yansıdı.
Galasataray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yardımcılarından, eski futbolcu Necati Ateş önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Çocuklarının annesi Zeynep Ateş’ten 2016’da boşanan Necati Ateş’in yanında 1.5 yıldır aşk yaşadığı Nihan Erdil vardı. Erdil, mini şortunun altına giydiği botlarla çok havalıydı.
Öte yandan maske takmayı ihmal etmeyen Ateş ile Erdil'in kıyafet uyumları dikkat çekti.