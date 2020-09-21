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21.09.2020 - 10:35 | | UMUT ÜNVER

Uyumları dikkat çekti

Galatasaray'ın eski futbolcusu Necati Ateş, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu İzmirli sosyetik güzel Nihan Erdil ile objektiflere yansıdı.

Uyumları dikkat çekti
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Galasataray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yardımcılarından, eski futbolcu Necati Ateş önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Çocuklarının annesi Zeynep Ateş’ten 2016’da boşanan Necati Ateş’in yanında 1.5 yıldır aşk yaşadığı Nihan Erdil vardı. Erdil, mini şortunun altına giydiği botlarla çok havalıydı.

Öte yandan maske takmayı ihmal etmeyen Ateş ile Erdil'in kıyafet uyumları dikkat çekti.

Uyumları dikkat çekti

Magazin Haberleri Bülteni (21 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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