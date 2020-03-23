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23.03.2020 - 07:00 |

Uzaklık sınır tanımıyor

Merve Özbey ve Hollanda’da yaşayan caz sanatçısı Karsu, evde kalanlar için konser verecek.

Uzaklık sınır tanımıyor

Merve Özbey ve Hollanda’da yaşayan caz sanatçısı Karsu, evde kalanlar için konser verecek. Bugün gerçekleşecek organizasyonda, Özbey İstanbul’dan, Karsu ise 2 bin 600 km. uzaklıktaki Amsterdam’dan aynı yayına bağlanacak ve hayranlarına farklı tarzlarıyla müzik ziyafeti yaşatacak.

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