Uzaklık sınır tanımıyor

Merve Özbey ve Hollanda’da yaşayan caz sanatçısı Karsu, evde kalanlar için konser verecek. Bugün gerçekleşecek organizasyonda, Özbey İstanbul’dan, Karsu ise 2 bin 600 km. uzaklıktaki Amsterdam’dan aynı yayına bağlanacak ve hayranlarına farklı tarzlarıyla müzik ziyafeti yaşatacak.