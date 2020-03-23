23.03.2020 - 07:00 |
Uzaklık sınır tanımıyor
Merve Özbey ve Hollanda’da yaşayan caz sanatçısı Karsu, evde kalanlar için konser verecek.
Merve Özbey ve Hollanda’da yaşayan caz sanatçısı Karsu, evde kalanlar için konser verecek. Bugün gerçekleşecek organizasyonda, Özbey İstanbul’dan, Karsu ise 2 bin 600 km. uzaklıktaki Amsterdam’dan aynı yayına bağlanacak ve hayranlarına farklı tarzlarıyla müzik ziyafeti yaşatacak.
Doğanay Tüzüngüç'ün 'corona' şarkısı rekor kırdıKübalı şarkıcı Camila Cabello'nun dünyaca ünlü 'Havana' şarkısını farklı şekilde yorumlayarak corona virüse yorumlayan Doğanay Tüzüngüç'ün şarkısı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Tüzüngüç, o şarkının hikayesini ve gelen yorumları anlattı.