Uzmanları dinliyor

Cara Delevingne, Elle dergisinin sorularını yanıtladı. Çevresindeki negatif durumlardan her sabah ile akşam beş dakikalığına bile olsa yoga ve meditasyon yaparak kaçındığını söyleyen model, sağlık konusunda uzmanları dinlediğini belirtti. Delevingne, “Telefonum uçuş modundayken uyuyorum. Radyo dalgaları yayıldığı zaman uykumu alamıyorum. Mesajlaşarak yattığım gecelerin sabahındaysa yorgun uyanıyorum” açıklamasını yaptı.