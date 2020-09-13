Karantina günlerini Muğla’da bir köy evinde geçiren Göksel, Instagram’dan yaptığı bir paylaşımla sosyal medyayı salladı. Mayolu fotoğrafına, “Geçen yıl bu vakitlerde ‘Lütufsuz Yaz’ın demosunu kaydettiğimiz minik koyda ben” notunu düşen şarkıcıya, “Ve Tanrı kadını yarattı”, “En seksi kadın” ve “Asaletin vücut bulmuş hali” yorumları yapıldı.