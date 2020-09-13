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HaberlerMagazin Haberleri ‘Ve Tanrı kadını yarattı!’
13.09.2020 - 07:00 |

‘Ve Tanrı kadını yarattı!’

Karantina günlerini Muğla’da bir köy evinde geçiren Göksel, Instagram’dan yaptığı bir paylaşımla sosyal medyayı salladı.

‘Ve Tanrı kadını yarattı!’
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Karantina günlerini Muğla’da bir köy evinde geçiren Göksel, Instagram’dan yaptığı bir paylaşımla sosyal medyayı salladı. Mayolu fotoğrafına, “Geçen yıl bu vakitlerde ‘Lütufsuz Yaz’ın demosunu kaydettiğimiz minik koyda ben” notunu düşen şarkıcıya, “Ve Tanrı kadını yarattı”, “En seksi kadın” ve “Asaletin vücut bulmuş hali” yorumları yapıldı.

Magazin Haberleri Bülteni (12 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları:
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