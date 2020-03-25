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25.03.2020 - 11:16 |

Vedat Milor: Soğuk denizi hissetmeyi özledim!

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan yemek eleştirmeni Vedat Milor, corona virüs salgını nedeniyle eve kapandı. Milor, bu süreçte en özlediği şeyi takipçileriyle paylaştı.

Vedat Milor: Soğuk denizi hissetmeyi özledim!

Corona virüs salgını tedbirleri kapsamında insanlar zorunda kalmadıkça evden çıkmıyor. Vedat Milor da evde kalıp, sürecin bitişine dair hayal kuran isimlerden… 

Attığı tivitlerle zaman zaman çok konuşulan Milor, “Ben de bu zor dönemi atlattığımızda ne yapacağımla ilgili hayallere dalmaya başladım artık” dedi.

Ardından en çok neyi özlediğini de anlatan yemek eleştirmeni, “En çok kumsalda otururken ayaklarıma vuran soğuk denizi hissetmeyi özledim. Sizlerin de şimdiden özlediğiniz ve yapmayı hayal ettiğiniz çok şey vardır diye tahmin ediyorum?” diyerek düşüncelerini paylaştı.

Vedat Milor: Soğuk denizi hissetmeyi özledim

 

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