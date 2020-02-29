29.02.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY
Eda Ece kayıtsız kalamadı
Eda Ece, önceki gece saat 04.00’te Cihangir’de bulunan Anipoli Hayvan Hastanesi’nden çıkarken görüntülendi. Polis eşliğinde hayvan hastanesine giden oyuncu, yaşadıklarını eli ayağı titreyerek anlattı.
Ece, “Barboros Bulvarı’nda bir araç köpeğe çarptı. Setten çıkmış, eve dönüyordum. Araç durmadı ve yola devam etti. Allah’tan ben ve polis gördük. Çenesi ile ayaklarından yaralandı hayvan. Memurların yardımıyla aracıma taşıdık ve buraya getirdik. Ağrı kesici verdiler, gerekirse operasyon yapacaklar. Telefonumu bıraktım, gelişmeler için arayacaklar” dedi.