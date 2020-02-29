Eda Ece kayıtsız kalamadı

Ece, “Barboros Bulvarı’nda bir araç köpeğe çarptı. Setten çıkmış, eve dönüyordum. Araç durmadı ve yola devam etti. Allah’tan ben ve polis gördük. Çenesi ile ayaklarından yaralandı hayvan. Memurların yardımıyla aracıma taşıdık ve buraya getirdik. Ağrı kesici verdiler, gerekirse operasyon yapacaklar. Telefonumu bıraktım, gelişmeler için arayacaklar” dedi.







