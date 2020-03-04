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04.03.2020 - 16:40 |

Victoria Beckham’dan doğum günü mesajı

Dört çocuk annesi Victoria Beckham, 21 yaşına giren oğlunun doğum gününü, Instagram'dan nostalji bir paylaşım yaparak kutladı.

Victoria Beckham’dan doğum günü mesajı

İngiliz futbolcu David Beckham’ın eşi ve dört çocuk annesi Victoria Beckham, oğlu Brooklyn'i kucaklayan 23 yaşındaki David'in fotoğrafını yayınladı.

Fotoğrafın altına yazdığı notla oğlunun 21'inci yaşını kutlayan Victoria, "21 yıl önce bugün dünyanın en güzel ruhu doğdu ve hayatımız değişti. Hassas, duyarlı, tatlı, iyi ve komik. Sen bizim her şeyimizsin! Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

David Beckham’ın, eşi Victoria’nın doğum günü çiçeğine yazdığı not çok konuşulmuştu. Beckham’ın “Çok şık” diyerek paylaştığı kartta sadece “Mutlu yıllar Victoria” yazması sosyal medyanın diline düşmüştü. 

Victoria Beckham’dan doğum günü mesajı

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    Cadde Yazarları

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