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24.04.2020 - 13:38 |

Vildan Atasever: Tüm insanlığın sığınağı olan güçlü bir Türkiye var!

Oyuncu Vildan Atasever, Türkiye'nin corona virüsle mücadelesini hayranlıkla izlediğini belirtti. Zamanının tamamını evde geçiren Atasever, "Türkiye, aldığı tedbirler, güçlü sağlık sistemi, uygulamaya koyduğu reformları ile bir kez daha tüm dünyaya örnek oldu." dedi.

Vildan Atasever: Tüm insanlığın sığınağı olan güçlü bir Türkiye var!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 'Evde kal' çağrısına uyan Vildan Atasever, vaktini evde bol bol okuyarak geçirdiğini söylerken Türkiye'nin virüs ile mücadelesini ise hayranlıkla izlediğini belirtti. "Türkiye, aldığı tedbirler, güçlü sağlık sistemi, uygulamaya koyduğu reformları ile bir kez daha tüm dünyaya örnek oldu." dedi.

Atasever, sözlerini şöyle sürdürdü: "Arka arkaya yükselen şehir hastanelerimiz ve yerli solunum cihazlarımız, güçlü Türkiye'nin göstergesi. Ülkemizde yapılan her faydalı oluşum biz vatandaşlar için bir armağandır. Dünyaya yaptığımız yardımlar ise tüm insanlığın sığınağı olan güçlü bir Türkiye'yi işaret ediyor."

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