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16.03.2020 - 07:00 |

Virüs bizden uzak olsun!

Betül Demir, Ali Sayar’ın işletmeciliğini yaptığı Ulus Chin Chin Restaurant’ta sahne aldı.

Virüs bizden uzak olsun!

Betül Demir, Ali Sayar’ın işletmeciliğini yaptığı Ulus Chin Chin Restaurant’ta sahne aldı. ‘Devlerin Aşkı Büyük Olur’ parçasıyla programına başlayan şarkıcı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Demir, “Koronavirüs bizden uzak olsun. Devlet bütün imkanlarını kullanıp, elinden geldiğince çalışıyor. En kısa zamanda bu salgının son bulacağına inanıyorum. Biz de elimizden geldiğince virüsten korunmak için hijyene ve temizliğe dikkat edelim” dedi.

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