Virüs etkilemedi

Koronavirüsün Türkiye’de tespit edilmesinin ardından birçok sanat, spor ve fuar gibi etkinlikler iptal edilirken, estetik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Estesante Clinic sahibi Şebnem Demir, “Dünyada da yayılmasını istemiyoruz ancak şu an Türkiye, diğer ülkelere göre çok daha güvenli. Bunu gören yabancılar, estetik operasyonları için burayı tercih ediyor” dedi.