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18.03.2020 - 07:00 |

Virüs etkilemedi

Koronavirüsün Türkiye’de tespit edilmesinin ardından birçok sanat, spor ve fuar gibi etkinlikler iptal edilirken, estetik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Virüs etkilemedi

Koronavirüsün Türkiye’de tespit edilmesinin ardından birçok sanat, spor ve fuar gibi etkinlikler iptal edilirken, estetik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Estesante Clinic sahibi Şebnem Demir, “Dünyada da yayılmasını istemiyoruz ancak şu an Türkiye, diğer ülkelere göre çok daha güvenli. Bunu gören yabancılar, estetik operasyonları için burayı tercih ediyor” dedi.

Murat Boz'dan şaşırtan çağrı!Türkiye’de corona virüs vaka sayısının artmasıyla önlemler artırıldı. Sanat dünyasından birçok ünlü isim evlerine kapanmışken, Murat Boz sosyal medya hesabından "Evde durmayın" çağrısı yaptı.
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