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30.12.2020 - 12:25 |

'Virüsten korunmak için ne gerekiyorsa yapacağım'

Şarkıcı Mustafa Ceceli, geçtiğimiz gün eşi Selin İmer'le birlikte Zorlu AVM'de görüntülendi.

'Virüsten korunmak için ne gerekiyorsa yapacağım'
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Yeni yıl alışverişine çıktıklarını söyleyen Selin İmer-Mustafa Ceceli çifti, bu sene evde yeni yılı karşılayacaklarını söyledi.

Müzik hayatında yeni yılı ilk kez sahne dışında karşılayacağını söyleyen şarkıcı, "Bu yıl gerçekten herkes için çok zorlu bir sene oldu. Müzik kariyerimde belki de ilk defa yeni yılda sahnede olmayacağım" dedi.

Aşı süreci ile ilgili de konuşan Ceceli, "Elbette ben de aşı yaptıracağım. Bu virüsten, bu hastalıktan korunmak ve kurtulmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Dediğim gibi tereddütsüz olarak aşı olacağım" şeklinde konuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (30 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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