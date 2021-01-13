Vizontele Tuuba oyuncuları kim, konusu nedir? Vizontele Tuuba filmi nerede çekildi?

Vizontele filminin devamı olan Vizontele Tuuba oyuncularıyla büyük beğeni toplamıştı. 2004 yapımı filmde, 70'li yıllarda televizyonla tanışan köy halkının 80'li yıllardaki hikayesi ekrana geliyor. Sinema salonlarında oldukça ilgi gören Vizontele Tuuba televizyonda izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Vizontele Tuuba konusu nedir?

VİZONTELE TUUBA KONUSU

1974 yılında televizyonun kasabaya gelmesiyle her şey değişmiştir. Bu devam filminde 1980 yazında yaşananlar anlatılıyor. Artık kasabada bazı evlerde televizyon var, akşamları televizyonu olan evlerde insan toplanıyor, Dallas seyrediyorlar. Deli Emin kasabanın tabela işleriyle uğraşıyor. Dükkanların, kahvehanelerin, yazlık sinemanın, Adalet Partisi İlçe Başkanlığı'nın ve devrimci derneklerin tabelalarını hep o hazırlamış; hepsinin bir köşesine de bir güvercin resmi kondurmuş. Kütüphanesi olmayan kasabaya kütüphaneci olarak atanan Güner Bey ve tekerlekli sandalyedeki kızı Tuba ise bu karışık günlerde kasabaya yepyeni bir hava getirecektir.

OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Tarık Akan, Altan Erkekli, İclal Aydın, Demet Akbağ, Tuba Ünsal, Tolga Çevik, İdil Fırat, Bican Günalan, Şener Kökkaya, Salih Kalyon, Tuncer Salman, Erdal Tosun, Bülent İnal, Celal Tak, Nuri Gökaşan, Zerrin Sümer, Sinan Bengier, Caner Alkaya, Cezmi Baskın, Zeynep Tokuş, Selim Erdoğan gibi isimler yer alıyor.

VİZONTELE TUUBA NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin bazı sahneleri Ankara'da geçiyor. Bu sahneler Yılmaz Erdoğan'ın okuduğu Aydınlıkevler Lisesi'nde çekildi.

Çekimlerin başladığı günden itibaren Gevaş'taki film kampına kurulan bir sette kurgu çalışmaları filmin çekimiyle paralel yürütüldü. Film genel olarak Van'ın Gevaş İlçesi'nde çekildi.