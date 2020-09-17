17.09.2020 - 07:00 |
Vizyon için geri sayım
Başrolünü Alper Saldıran ve Aslıhan Malbora’nın paylaştığı ‘Aile Hükümeti’, 9 Ekim’de vizyona girecek.
Başrolünü Alper Saldıran ve Aslıhan Malbora’nın paylaştığı ‘Aile Hükümeti’, 9 Ekim’de vizyona girecek. Öğretmen Salih’in, Elaldı Köyü’nü akraba evliliklerinden kurtarmak için verdiği kahkaha dolu mücadeleyi konu alan filmde, 300 figüran rol aldı.
Şarkıcı Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavga kamerada!Tuzla'da şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; sokakta çekim yapan Halil Sezai ve beraberindekiler, tartıştığı mahalle sakinini tekme tokat dövüyor.