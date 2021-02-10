Yadigarlarına kavuştu

James Blunt, geçtiğimiz ay İbiza’daki villasında hırsızlık olayının yaşanmasının ardından, aile yadigarı olan önemli eşyalarına kavuştu. Polislerin hırsızları yakalamasıyla ele geçirilen çalıntılar arasında, şarkıcının dedesinden kendisine miras kalan Kosova Savaşı’ndan bir süngü ve saat yer aldı.

14 Ocak’ta meydana gelen olaydan sonra Romanya uyruklu iki kardeş zanlının tutuklandığı öğrenildi.

46 yaşındaki şarkıcı, ilk açıklamasındaysa şöyle bir espri yapmıştı: “Tüm tişörtlerimi de çalmışlar. Sanırım iyi giyim zevkleri yok!”