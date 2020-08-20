Yağmur değil Burcu

Burcu Özberk’in, adı son olarak Yağmur Tanrısevsin’le aşk dedikodularına karışan Murat Kazancıoğlu’yla birlikte olduğu ortaya çıktı. İkilinin, önceki gün Bodrum Maçakızı’nda tüm gün vakit geçirdiği iddia edildi. Çiftin, daha sonra ise iş insanının evine gittiği öğrenildi.

Oyuncu ve iş insanının benzer kareleri paylaşması ise aşklarını ele verdi. Kazancıoğlu’nun köpeğini paylaşan Özberk’in “Bilen bilir” notunu düşerek, kalp çizmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda da yine Bodrum'da denize girerken görüntülenmiş ve balona çıkmayı beceremediği anlar objektiflere yansımıştı. Özberk, dördüncü denemesinde balona çıkmayı başarabilmişti.

Sonrasında gazetecilerin kendini görüntülediğini fark eden Burcu Özberk, panik olup; apar topar denizden çıkmıştı.