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20.08.2020 - 07:00 | | ÖZEL HABER

Yağmur değil Burcu

Oyuncu Burcu Özberk’in, adı son olarak Yağmur Tanrısevsin’le aşk yaşadığı konuşulan Murat Kazancıoğlu’yla birlikte olduğu ortaya çıktı.

Yağmur değil Burcu
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Burcu Özberk’in, adı son olarak Yağmur Tanrısevsin’le aşk dedikodularına karışan Murat Kazancıoğlu’yla birlikte olduğu ortaya çıktı. İkilinin, önceki gün Bodrum Maçakızı’nda tüm gün vakit geçirdiği iddia edildi. Çiftin, daha sonra ise iş insanının evine gittiği öğrenildi.

Oyuncu ve iş insanının benzer kareleri paylaşması ise aşklarını ele verdi. Kazancıoğlu’nun köpeğini paylaşan Özberk’in “Bilen bilir” notunu düşerek, kalp çizmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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Burcu Özberk'in balona çıkma sınavı!

Güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda da yine Bodrum'da denize girerken görüntülenmiş ve balona çıkmayı beceremediği anlar objektiflere yansımıştı. Özberk, dördüncü denemesinde balona çıkmayı başarabilmişti.

Sonrasında gazetecilerin kendini görüntülediğini fark eden Burcu Özberk, panik olup; apar topar denizden çıkmıştı.

Yağmur değil Burcu

Bergüzar Korel gözyaşları içinde yardım istediOyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabından SMA hastası çocukların ilaçlarını daha kolay bulabilmeleri adına yetkili kişilere çağrıda bulundu. Korel, "Yalvarıyorum sesimi duyun" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözyaşlarına hakim olamadı.
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Cadde Yazarları

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