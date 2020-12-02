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02.12.2020 - 08:46 |

Yağmur Sarnıç: Beş parasız kaldım

Eski futbolcu Emre Aşık’la çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan Yağmur Sarnıç, UçanKuş TV’de yayınlanan “Hayatın İçinden” programına telefonla bağlandı.

Yağmur Sarnıç: Beş parasız kaldım
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Hürriyet'İn haberine göre; eşini öldürmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Sarnıç, canlı yayında Emre Aşık’ın kendisi için “Seni sokaktan aldım, sokağa bırakacağım” dediğini açıkladı. Telefonda ağlama krizine giren Sarnıç, “Beni beş parasız bıraktılar. ‘Nereye gidersen git’ dediler. Ben nereye gideyim bu soğukta. Param yok, nasıl ev tutacağım?” ifadelerini kullandı.

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