12.03.2020 - 13:10 |
Yağmur Tanrısevsin: Yakın zamanda sürprizlerim var
Son olarak 'Baba Parası' filminde rol alan ve oyunculuk performansıyla geniş kitlelere ulaşan Yağmur Tanrısevsin, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.
Tek başına alışverişe çıkan Yağmur Tanrısevsin, " Bir süredir işlerim dolayısıyla burada yoktum. Döndüm ve dostlarımla, arkadaşlarımla bir araya geldim. Bugün hem onlarla görüştüm hemde bir kaç eksiğim vardı onları tamamladım. " açıklamasında bulundu.
Yakın zamanda güzel sürprizlerinin olacağını müjdesini veren güzel oyuncu, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.