Yağmur Tanrısevsin: Yakın zamanda sürprizlerim var

Tek başına alışverişe çıkan Yağmur Tanrısevsin, " Bir süredir işlerim dolayısıyla burada yoktum. Döndüm ve dostlarımla, arkadaşlarımla bir araya geldim. Bugün hem onlarla görüştüm hemde bir kaç eksiğim vardı onları tamamladım. " açıklamasında bulundu.

Yakın zamanda güzel sürprizlerinin olacağını müjdesini veren güzel oyuncu, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.