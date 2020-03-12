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12.03.2020 - 13:10 |

Yağmur Tanrısevsin: Yakın zamanda sürprizlerim var

Son olarak 'Baba Parası' filminde rol alan ve oyunculuk performansıyla geniş kitlelere ulaşan Yağmur Tanrısevsin, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Yağmur Tanrısevsin: Yakın zamanda sürprizlerim var

Tek başına alışverişe çıkan Yağmur Tanrısevsin, " Bir süredir işlerim dolayısıyla burada yoktum. Döndüm ve dostlarımla, arkadaşlarımla bir araya geldim. Bugün hem onlarla görüştüm hemde bir kaç eksiğim vardı onları tamamladım. " açıklamasında bulundu.

Yakın zamanda güzel sürprizlerinin olacağını müjdesini veren güzel oyuncu, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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Cadde Yazarları

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