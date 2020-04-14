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HaberlerMagazin Haberleri Yağnur'un eşinden gelen mesaj tartışmalara neden oldu!
14.04.2020 - 13:48 |

Yağnur'un eşinden gelen mesaj tartışmalara neden oldu!

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının 502'nci bölümünde; Yağnur'un eşinden gelen destek mesajı gelinler tarafından sert eleştiriler aldı.

Yağnur'un eşinden gelen mesaj tartışmalara neden oldu!

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma! 'Gelinim Mutfakta', yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de.

Yasmin Erbil'in 'karantina' dansıSalgın nedeniyle kendisini evde karantinaya alan Yasmin Erbil, gün içerisinde neler yaptığını gözler önüne sermeye devam ediyor.
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