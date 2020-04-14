14.04.2020 - 13:48 |
Yağnur'un eşinden gelen mesaj tartışmalara neden oldu!
Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının 502'nci bölümünde; Yağnur'un eşinden gelen destek mesajı gelinler tarafından sert eleştiriler aldı.
Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma! 'Gelinim Mutfakta', yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de.