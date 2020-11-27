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27.11.2020 - 07:00 |

Yakışıklı fırtına estirdi

Pandemi dönemini eşi Cem Boyner ile Ayvalık’taki evlerinde geçiren Ümit Boyner, nazara geldi.

Yakışıklı fırtına estirdi
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Pandemi dönemini eşi Cem Boyner ile Ayvalık’taki evlerinde geçiren Ümit Boyner, nazara geldi. Önceki gün takipçilerini üzen haberi paylaşan iş insanı, Fidel adını verdikleri köpeklerinin sabah gezisi sırasında aniden zıplamasıyla düşerek sağ omuzunu kırmış. Doktorların ameliyata gerek görmediği Ümit Hanım, şimdilerde evinde istirahat ediyor. Köpeğin karesini “Fidel, ayağımı yerden kesen yakışıklı” notuyla paylaşan Boyner, yaptığı esprili paylaşımla dikkat çekti.

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Cadde Yazarları

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