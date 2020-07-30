‘Yaktı Beni’ sürprizi

Yavuz Bingöl, Öykü Gürman ve Resul Dindar gibi sanatçılara verdiği bestelerle adını duyuran Ebral Aydın, sözü ve müziği Ferdi Tayfur’a ait ‘Yaktı Beni’ parçasını seslendirdi. Esere İzmit Maşukiye’de klip çeken şarkıcı, performansıyla oyunculuğa da göz kırptı. Aydın, “Yaktı Beni zamana meydan okuyan,

ölümsüz bir şarkı” dedi.