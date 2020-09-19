'Yalan söyleyen kim? Enes Batur açıklamalı!'

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Filyasyon Ekibi veya Enes Batur Yalancı!" başlıklı yazısı şöyle:

"Filyasyon ekipleri, Covid-19 testi pozitif çıkan YouTuber Enes Batur’u karantinayı geçirmesi gereken Beykoz’daki villasında bulamayınca polise haber verdi. Polis, Batur ve kız arkadaşı Ecenaz Üçer’i bulunca pandemi kuralları uyarınca Sancaktepe’deki bir öğrenci yurduna yerleştirdi.

Batur, buradan yaptığı yayında, telefonundaki HES kaydından ve sitenin güvenlik kameralarından evden çıkmadığının belli olduğuna dair yemin etmekle yetinmeyip, şunu yazdı:

“Üzerime oynanan alçakça, kalleşçe büyük bir oyun var. Bunu yapanlar elbette cezasını çekecektir. Allah’ından bulsunlar.”

Ortada bir yalanın olduğu kesin. Peki söyleyen kim? Filyasyon ekibi mi, Enes Batur mu? İkisi de değilse o zaman Batur, kendisini bu oyuna getirenleri açıklamalı."