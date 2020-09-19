MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 'Yalan söyleyen kim? Enes Batur açıklamalı!'
19.09.2020 - 07:00 |

'Yalan söyleyen kim? Enes Batur açıklamalı!'

Covid-19 testi pozitif çıkan YouTuber Enes Batur Sungurtekin, "karantinayı geçirmesi gereken yerde olmaması" gerekçesiyle Sancaktepe’deki bir öğrenci yurduna yerleştirildi. KYK yurdunda cep telefonuyla çektiği bir videoyu yayınlayan Enes Batur'un açıklaması dikkat çekti.

'Yalan söyleyen kim? Enes Batur açıklamalı!'
ABONE OL

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Filyasyon Ekibi veya Enes Batur Yalancı!" başlıklı yazısı şöyle:
"Filyasyon ekipleri, Covid-19 testi pozitif çıkan YouTuber Enes Batur’u karantinayı geçirmesi gereken Beykoz’daki villasında bulamayınca polise haber verdi. Polis, Batur ve kız arkadaşı Ecenaz Üçer’i bulunca pandemi kuralları uyarınca Sancaktepe’deki bir öğrenci yurduna yerleştirdi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Enes Batur corona virüs karantinasına uymadı, yurda yerleştirildi

Batur, buradan yaptığı yayında, telefonundaki HES kaydından ve sitenin güvenlik kameralarından evden çıkmadığının belli olduğuna dair yemin etmekle yetinmeyip, şunu yazdı:
“Üzerime oynanan alçakça, kalleşçe büyük bir oyun var. Bunu yapanlar elbette cezasını çekecektir. Allah’ından bulsunlar.”

Ortada bir yalanın olduğu kesin. Peki söyleyen kim? Filyasyon ekibi mi, Enes Batur mu? İkisi de değilse o zaman Batur, kendisini bu oyuna getirenleri açıklamalı."

Magazin Haberleri Bülteni (18 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Yalan söyleyen kim? Enes Batur açıklamalı!'

'Yalan söyleyen kim? Enes Batur açıklamalı!'

Yakında ekranda

Yakında ekranda

Çekimler başladı

Çekimler başladı

Küçük yola uzun klip!

Küçük yola uzun klip!

Sıradaki Haber