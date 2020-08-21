‘Yalandan Hikayeler’ geliyor

Gökhan Özen, kariyerinin ilk kitabını tamamlamak üzere olduğunu duyurdu. Amerika’da yaşayan şarkıcı, “Bu ilk kitabım olacak. Gerçek sandığın birçok şeyin de yalan olduğu dünyada, biraz da yalandan hikayeler anlatayım dedim. Eğitici olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.