21.08.2020 - 07:00 |
‘Yalandan Hikayeler’ geliyor
Gökhan Özen, kariyerinin ilk kitabını tamamlamak üzere olduğunu duyurdu.
Gökhan Özen, kariyerinin ilk kitabını tamamlamak üzere olduğunu duyurdu. Amerika’da yaşayan şarkıcı, “Bu ilk kitabım olacak. Gerçek sandığın birçok şeyin de yalan olduğu dünyada, biraz da yalandan hikayeler anlatayım dedim. Eğitici olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Bergüzar Korel'den, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkürOyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından SMA hastaları için yardım çağrısında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, o çağrıya kayıtsız kalmadı. Korel, iki bakan için de bir teşekkür videosu paylaştı.