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10.05.2020 - 15:55 |

Yalın: En çok sizi özledik haberiniz olsun!

Şarkıcı Yalın, Anneler Günü'ne özel şarkı yaptı. Parçayı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Yalın, büyük ilgi gördü.

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Corona virüs salgını sebebiyle bu yıl ünlü isimler de annesiyle kucaklaşamadı. Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla annelerine olan özlemlerini dile getiren ünlüler duygu dolu anlar yaşattı. 

Bunlardan biri olan Yalın ise Anneler Günü'ne özel şarkı yaptı. Bu parçayı  sosyal medya hesabından yayınlayan şarkıcı, şu notu düştü:

"Anne taşır! Karnında, kucağında,sırtında,kalbinde... En çok sizi özledik haberiniz olsun! Anneler gününüz kutlu olsun"

Yalın'dan Anneler Günü'ne özel şarkıŞarkıcı Yalın, Anneler Günü'ne özel şarkı yaptı. Parçayı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Yalın, büyük ilgi gördü.
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Cadde Yazarları

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