Yalın: En çok sizi özledik haberiniz olsun!

Corona virüs salgını sebebiyle bu yıl ünlü isimler de annesiyle kucaklaşamadı. Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla annelerine olan özlemlerini dile getiren ünlüler duygu dolu anlar yaşattı.

Bunlardan biri olan Yalın ise Anneler Günü'ne özel şarkı yaptı. Bu parçayı sosyal medya hesabından yayınlayan şarkıcı, şu notu düştü:

"Anne taşır! Karnında, kucağında,sırtında,kalbinde... En çok sizi özledik haberiniz olsun! Anneler gününüz kutlu olsun"