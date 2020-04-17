17.04.2020 - 08:45 |
Yalın sağlık çalışanlarını ağırladı
Instagram konserlerine devam eden Yalın, önceki gün yayınında yoğun bakım ekibine bağlandı.
Corona virüs ülkemizde ortaya çıktığından beri hayranlarına moral için Instagram üzerinden konser yapan Yalın, son canlı yayında sağlık çalışanlarına bağlandı.
Yayına katılan Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ekibi, “Halktan istediğimiz birazcık daha sabredip evde kalmaları. Biz umutluyuz, kimsenin umudunu kaybetmesini istemiyoruz” dedi.