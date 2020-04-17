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17.04.2020 - 08:45 |

Yalın sağlık çalışanlarını ağırladı

Instagram konserlerine devam eden Yalın, önceki gün yayınında yoğun bakım ekibine bağlandı.

Yalın sağlık çalışanlarını ağırladı

Corona virüs ülkemizde ortaya çıktığından beri hayranlarına moral için Instagram üzerinden konser yapan Yalın, son canlı yayında sağlık çalışanlarına bağlandı.

Yayına katılan Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ekibi, “Halktan istediğimiz birazcık daha sabredip evde kalmaları. Biz umutluyuz, kimsenin umudunu kaybetmesini istemiyoruz” dedi.

Yalın sağlık çalışanlarını ağırladı

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