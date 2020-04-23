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23.04.2020 - 16:41 |

Yalın'dan 23 Nisan sürprizi

Başarılı müzisyen Yalın, Instagram hesabı üzerenden 23 Nisan'a özel bir video paylaştı.

Yalın'dan 23 Nisan sürprizi

Orkestra arkadaşlarıyla 'Cumhuriyet' şarkısını çalarken, evlerinden çektikleri videoları birleştiren Yalın, 23 Nisan'a özel bir klip hazırladı. Orkestra ekibinden çocuk sahibi olan müzisyenlerin çocukları da videoda babalarına eşlik etti.

Ünlü şarkıcı, "Çocukluğumuzun, belki de ömrün ilk kafiyesi; 23 Nisan! Neşe doluyor insan. Her şeye rağmen neşemiz bol olsun. Tüm çocukların bayramını kutlarım, sizden kıymetlisi yok. Çok yaşayın çocuklar. Dünya üzerinde onlarla sahnede müzik yapıyor olmaktan daha mutlu oluğum bir yer, bir an yok. Ayrı düştüğüm ama uzak düşmediğim orkestra arkadaşlarıma teşekkürlerimle. Siz de söylüyor musunuz bizimle? Hepinize çocuk neşesi diliyorum 23 Nisan’ımızın 100. Yılı kutlu olsun" mesajı ile videoyu paylaştı.

Yalından 23 Nisan sürprizi

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Cadde Yazarları

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