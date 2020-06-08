Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde söylediği “Bir kadına verecek huzurum kalmadı” cümlesine açıklık getirdi. Espri yaptığını belirten şarkıcı, “Yalnızlık güzel. Böyle kafa dinleyeceğim. Daha önce ilk görüşte aşık olup, evlendim. Şu an sağlığımı, işimi ve şarkılarımı düşünüyorum. Yalnız değilim, sevenlerim var” şeklinde konuştu.